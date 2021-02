Bruxelas piora previsões do crescimento português para 4,1% este ano

A Comissão Europeia (CE) prevê um crescimento do produto interno bruto (PIB) português de 4,1%, uma revisão em baixa da previsão de 5,4% feita em novembro, segundo as previsões macroeconómicas de inverno hoje divulgadas.

Bruxelas corta nas previsões de crescimento português para este ano, mas melhora as do próximo. A expectativa é que o avanço da vacinação contribua para a retoma, sobretudo nos meses de verão.



As previsões de inverno divulgadas esta quinta-feira refletem o aumento do número de infeções e das medidas restritivas que deverão ter um impacto negativo no primeiro trimestre do ano. No geral, os técnicos apontam agora para um crescimento de 4,1% em 2021, abaixo dos 5,4% estimados no outono e que o Governo incluiu no Orçamento do Estado.



Apesar de um arranque de ano mais pessimista, Bruxelas espera que a celeração dos planos de vacinação contra a covid-19 possa ajudar à recuperação económica a partir de abril. É também esperada uma retoma do turismo, sobretudo no verão.



No próximo ano, a economia deverá crescer 4,3%, acima da média da Zona Euro.