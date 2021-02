Governo avalia alternativas de acesso aos empréstimos da chamada “bazuca europeia”

O ministro do Planeamento diz que o Governo está a tentar perceber se há outras soluções para o acesso aos empréstimos da chamada “bazuca europeia”. No final de uma reunião com o conselho económico e social, Nelson De Souza admitiu é preciso ponderar muito bem.

“Bazuca” europeia aprovada. Costa espera primeira tranche no início do verão

Portugal pode ir buscar um total de mais de 13 mil milhões a fundo perdido. A primeira tranche a chegar representa cerca de 1.700 milhões de euros. O primeiro-ministro espera que a primeira tranche possa chegar aos cofres nacionais no início do verão.