Covid-19. Confederações empresariais e do comércio defendem reabertura faseada

As confederações empresariais e do comércio esperam que o desconfinamento comece já na próxima semana, mas de forma gradual.

O Governo pediu uma reunião extraordinária aos parceiros sociais para esta quarta-feira de manhã. O Executivo vai apresentar o plano que desenhou para o desconfinamento do país e ouvir as propostas da Confederação Empresarial de Portugal e da Confederação do Comércio.

O representante dos patrões propõe que as portas do comércio a retalho e dos restaurantes reabram só a 22 de março e até às 18 horas com limite de pessoas.

Já a Confederação do Comércio propõe uma reabertura faseada tendo por base o mesmo método do ano passado a área dos espaços e defende que os cabeleireiros, barbeiros, livrarias e imobiliárias devem abrir já na primeira fase.