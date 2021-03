TAP. Carlos Damásio cessa funções como diretor de operações de voo

O diretor de operações de voos (DOV) da TAP, Carlos Damásio, vai cessar funções até à próxima sexta-feira, depois de, em fevereiro, ter manifestado "elevada preocupação" com a reestruturação da companhia, segundo uma mensagem interna.

Na missiva, a que a Lusa teve acesso, enviada pelo presidente executivo (CEO) e Chief Operating Officer (COO) da transportadora, Ramiro Sequeira, o responsável informou que "o Comandante Carlos Damásio irá cessar as suas funções como Diretor de Operações de Voo (DOV)".

A administração da TAP agradece ainda "ao Comandante Carlos Damásio o trabalho, a dedicação e o empenho que empregou no desempenho das suas funções".

Em 12 de fevereiro, Carlos Damásio manifestou, numa mensagem interna, a sua "elevada preocupação" face ao plano de reestruturação da companhia e disse que os profissionais "têm sido alheados do conhecimento da estratégia" da empresa.

Na comunicação, a que a Lusa teve acesso, Carlos Damásio deu conta de várias preocupações quanto à forma como tem sido conduzido o processo.

"Não escondo a minha elevada preocupação, na medida em que temos sido alheados do conhecimento da estratégia adotada desde o início do processo de restruturação, das medidas planeadas, dos acordos firmados, dos critérios que poderão vir a ser utilizados para eventuais despedimentos, enfim, de toda a vasta informação que nos é endereçada dos mais diversos quadrantes", lê-se na missiva.

"Independentemente, temos sempre demonstrado total disponibilidade, presente, passada e futura, para colaborar onde e sempre que necessário, com o intuito de encontrar as melhores soluções face à complexidade do momento que atravessamos", referiu, indicando que não têm sido convocados a participar, "os pilotos em geral e a DOV em particular, exceto na complexa gestão diária da operação e da crescente irregularidade que a caracteriza", explicou. "Não me afasto do dever de comunicar convosco na plenitude do exercício das funções e responsabilidades que me assistem na qualidade de Nominated Person for Flight Operations, designado pela TAP e reconhecido pela Autoridade Nacional [de Aviação Civil]", começa por dizer o DOV, dirigindo-se aos pilotos.

"Não é lugar-comum afirmar que a segurança da operação é a nossa maior preocupação", salientou, recordando que para que tal aconteça "concorrem numerosos fatores que constituem os alicerces de base para que diariamente os nossos aviões, tripulados pelos nossos pilotos, possam transportar os passageiros em segurança, com elevados padrões de qualidade e rigorosa pontualidade".

"Acreditamos que todos somos chamados a avaliar, individual e coletivamente, as condições essenciais à normalidade das operações de voo", salientou, alertando que "o clima atual de enorme instabilidade e incerteza em nada contribui para o exercício tranquilo, focado e seguro da atividade de voo".