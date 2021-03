Encerramento da Petrogal de Matosinhos. Funcionários em protesto acusam Governo de falsidades

Cerca de uma centena de trabalhadores da Petrogal de Matosinhos manifestam-se esta quinta-feira, em Lisboa, contra o encerramento da refinaria, previsto para o final de ano.

Não foram recebidos pelo primeiro-ministro, mas no documento entregue em São Bento deixam os argumentos claros: acusam o Governo de mentir ao usar a defesa do ambiente como razão para o encerramento e lembram que vários trabalhores vão ficar desempregados.

Na defesa do interesse nacional e com 1.500 postos de trabalho em causa, os funcionários apelam ao Governo que assuma o controlo do setor energético de forma a salvar, reconverter e modernizar as refinarias do país.

