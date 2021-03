Centros de detenção do SEF. Companhias aéreas recusam pagar faturas de detidos

As companhias aéreas estão a recusar pagar as faturas que o SEF lhes apresenta relativas a despesas de estrangeiros que ficam no aeroporto à espera de saberem se podem entrar no país.

Por diversas razões, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não autoriza a entrada de um estrangeiro no país. A pessoa é detida e obrigada a permanecer nos centros de detenção até uma decisão das autoridades.

Nesse período, que pode ir no máximo até 60 dias, há custos com alojamento e alimentação. Cerca de 100 euros por dia é quanto o SEF tem cobrado às companhias aéreas que fazem o transporte destes passageiros. No máximo, por cada um, podem pagar cerca de seis mil euros.