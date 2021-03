Autoeuropa suspende produção por falta de um chip

A Autoeuropa vai suspender a produção durante uma semana. A paragem acontece devido à escassez mundial de um chip. Os trabalhadores estão em casa, mas a receber o salário por inteiro.

Desde fevereiro que a fábrica estava a produzir no máximo da capacidade. Menos de dois meses depois, a linha de produção é obrigada a parar durante uma semana, o que implica a perda de 5.700 carros.

A escassez de chips não é de agora. Os constrangimentos estão ligados à produção, mas também ao transporte deste material que está a afetar o setor automóvel. Em todo o mundo, já há várias empresas paradas.

A Autoeuropa é a primeira do setor automóvel no país a ter de fazer pausa na produção. Já nos últimos meses do ano passado, a empresa foi obrigada a criar uma task force para gerir a entrega deste material. Mas, agora, o que tem chegado não é suficiente para manter a fábrica a funcionar.

Os trabalhadores ligados, direta ou indiretamente, à produção estão em casa, mas continuam a ser pagos na totalidade. Os carros que já estão prontos continuam a ser transportados e a empresa está a aproveitar a pausa para fazer a manutenção da linha de montagem.