Desemprego sobe: não havia tantos inscritos no centro de emprego desde maio de 2017

O desemprego voltou a subir no mês passado. É o terceiro mês consecutivo em que o número de desempregados aumenta.

Apesar de se terem registado menos novos inscritos do que no mês de janeiro, aumentou o número total de desempregados. São dados revelados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional que dão conta de que estão agora registados quase 432 mil pedidos de emprego - um número que não era tão alto desde maio de 2017.

A nível regional, em comparação com o mesmo período do ano passado, o desemprego aumentou em todas as regiões do país. O mais pronunciado é na região do Algarve - com uma subida de quase 75% seguido de Lisboa e Vale do Tejo que ultrapassa os 52%.