Dúvidas sobre a declaração no IRS de apoios recebidos durante a pandemia

A poucos dias do início da entrega das declarações de IRS, as Finanças ainda não esclareceram como devem ser declarados os apoios recebidos devido à pandemia.



Os apoios configuram todos rendimentos e como tal devem ser declarados no IRS, ou constituem apoios sociais que, à semelhança do subsídio de desemprego ou de uma baixa por doença, não são tributados em IRS?

De acordo com o Jornal de Negócios, a questão ainda não tem respostas da secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais.

O mesmo jornal escreve hoje que os reembolsos do IRS devem chegar mais cedo do que no ano passado. Em 2020 só começaram a ser processados a 21 de abril.

A entrega das declarações de IRS arranca a 1 de abril.