Segurança Social regista excedente de 432 milhões de euros em fevereiro

O saldo global do subsetor da Segurança Social registou em fevereiro um excedente de 431,9 milhões de euros.

A receita efetiva cresceu quase 70 milhões de euros, enquanto a despesa aumentou mais de 578 milhões, sobretudo devido à pandemia e às medidas extraordinárias adotadas para enfrentar a crise.

Para além das despesas relacionadas com a covid-19, o aumento da despesa deve-se ainda ao umento da despesa com prestações de desemprego no montante de 80,2 milhões de euros, que representam um acréscimo de 37,8% face ao período homólogo, ao aumento da despesa com pensões e complementos em 81 milhões de euros (+3,2% do que em fevereiro de 2020) e ao aumento da despesa com programas e prestações de ação social em 7,8%, mais 22,6 milhões de euros do que em fevereiro de 2020.

Verificaram-se ainda diminuições de despesa relacionadas com prestações de parentalidade e com os subsídios e complementos por doença.