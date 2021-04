IRS automático abrange mais contribuintes este ano 

A partir desta quinta-feira, já é possível entregar a declaração do IRS.

O processo é feito através do site do Portal das Finanças, que já registou algumas falhas no funcionamento.

Segundo fonte oficial das Finanças, até às 11:41 desta quinta-feira, foram submetidas 253.596 declarações.

O Governo garante que este ano há mais pessoas abrangidas pelo IRS automático, devido ao alargamento deste regime simplificado a trabalhadores independentes. Mas em ano de pandemia, há detalhes a ter em atenção ao declarar os rendimentos de 2020, em particular no que diz respeito aos apoios recebidos.

A outra novidade deste ano é o IRS Jovem, que reduz a taxa de incidência tributada para quem entrou recentemente no mercado de trabalho.