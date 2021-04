Apois Sociais. Ministra do Trabalho diz que mudança pode ser penalizadora

O Governo entende que os apoios sociais aos trabalhadores independentes devem ser calculados a partir da faturação de 2020.

O Parlamento alterou a fórmula de cálculo para que o apoio passe a ser calculado com base nos rendimentos de 2019.

De acordo com a ministra, com a alteração legislativa que altera o período de referência de cálculo dos apoios para a faturação de 2019 em vez dos últimos 12 meses (o que em 2021 faria com que o ano de faturação fosse 2020, ano com efeitos económicos da pandemia) "poderá dar alterações que para uma pessoas dará mais e para outras pessoas dará menos".

Apoios sociais promulgados pelo PR têm "efeito perverso e injusto"

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse esta sexta-feira que a alteração aos apoios sociais feita pelo Parlamento e promulgados pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, têm um "efeito perverso e injusto".