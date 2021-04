Estão a ser enviados e-mails falsos sobre reembolsos de impostos

Estão a ser enviados e-mails falsos e fraudulentos, em nome da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), sobre supostos reembolsos de impostos. O alerta é da própria Autoridade Tributária e Aduaneira.

Numa publicação na rede social Twitter, acompanhada por um exemplo de um desses e-mails, a AT sublinha que quem o receber deve "eliminá-lo de imediato".

A Autoridade Tributária e Aduaneira informa também que, no e-mail fraudulento, são pedidos dados dos cartões bancários para o alegado reembolso.

Esta fraude acontece dias depois do início da entrega de declarações de IRS.

Só no primeiro dia do prazo, foram submetidas pelo Portal das Finanças mais de 565 mil declarações de IRS. Foi o segundo ano consecutivo em que a entrega superou meio milhão.

No final de março, o gabinete de cibercrime da Procuradoria-Geral da República alertou para roubos de dados de cartões de crédito através de correio eletrónico ou SMS com uso abusivo de imagens da Autoridade Tributária, dos CTT e da EDP.

"Nos casos das campanhas presentemente em execução, têm sido manipuladas as imagens de entidades públicas portuguesas, ou prestadoras de serviços públicos, designadamente a AT -- Autoridade Tributária, os CTT -- Correios e a EDP -- Energias de Portugal", lia-se no alerta.