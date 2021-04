Governo garante que impostos não vão aumentar 

O Governo garante que não vai aumentar os impostos.

O ministro das Finanças explicou, esta quinta-feira, que o crescimento económico alcançado antes da pandemia de covid-19 criou as condições necessárias para que a crise atual possa agora ser enfrentada sem um aumento da carga fiscal.

João Leão disse ainda que não será necessário um orçamento retificativo.

As declarações são feitas no dia em que o Governo entregou o Programa de Estabilidade, no Parlamento, com as principais metas económicas para os próximos 4 anos.