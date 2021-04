Começou como uma piada e tornou-se numa das mais valiosas criptomoedas 

A dogecoin começou como uma piada, mas eventualmente tornou-se numa das criptomoedas mais valiosas do mercado.

O valor total desta moeda em circulação é de mais de 42 mil milhões de dólares (cerca de 34 mil milhões de euros) e, só este ano, a dogecoin aumentou mais de 6.000%, de acordo com a empresa CoinMarketCap.

Esta quarta-feira, a moeda ocupava o sexto lugar das criptomoedas mais valiosas.

Há duas semanas, o preço da criptomoeda voltou a aumentar, quando o CEO da Tesla, Elon Musk, usou o Twitter para falar sobre o assunto.

O que é a dogecoin?

A dogecoin foi criada como uma piada, a 6 de dezembro de 2013, por dois engenheiros informáticos. Billy Markus e Jackson Palmer queriam que a dogecoin conseguisse chegar às massas.

Assim como todas as outras criptomoedas, a dogecoin é uma moeda digital que pode ser comprada e vendida como um investimento, e pode ser gasta como dinheiro.

De acordo com a CNN, apesar de cada moeda ser "única", esta partilha algumas semelhanças com as outras. O código da dogecoin é baseado no da Litecoin, por exemplo.

Mas também há características que as distinguem. Ao contrário da Bitcoin, que colocou como número máximo de moedas os 21 milhões, a dogecoin tem 129 mil milhões de moedas em circulação e prevê disponibilizar ainda mais todos os anos. É por este motivo que uma dogecoin custa, atualmente, 0.3233 dólares, menos de 30 cêntimos, enquanto uma bitcoin está avaliada em 54 mil dólares, cerca de 44 mil euros.

As criptomoedas estão a ganhar terreno, no entanto a dogecoin não consegue ser usada amplamente no "mundo real". Há nichos de mercado, como dar "gorjetas" online a artistas.

Mas a principal característica que distingue a dogecoin de todas as outras é a sua atividade online. Um grupo popular no Reddit conseguiu juntar dogecoins suficientes para doar à caridade e, em 2014, conseguiu até um financiamento coletivo para fazer com que o piloto Josh Wise, da Nascar, colocasse a marca no seu carro.

Phil Parsons Racing

Porque é que é tão famosa?

Aquilo que começou por ser uma piada, deixou de o ser. A popularidade da dogecoin disparou, não só pelo impulso de outras criptomoedas, como também pela publicidade feita pelo CEO da Tesla, Elon Musk, nas redes sociais.

Com 50 milhões de seguidores no Twitter, o bilionário é um dos defensores mais vocais da moeda e cada tweet que faz sobre o assunto, pode deixar a criptomoeda em alta. Foi o que aconteceu há duas semanas, quando Elon Musk publicou uma imagem intitulada "Cão a ladrar na Lua". Esta quarta-feira, intitulou-se como o "Dogefather". E, no início do mês, disse que a SpaceX ia levar a moeda "literalmente" à lua.

Segundo a CNN, é no Reddit que a moeda também vê a sua fama aumentar. Este ano, um grupo popular do fórum decidiu impulsionar o valor da moeda. A dogecoin disparou mais de 600%.