Taxa de desemprego em Portugal cai em março para 6,5%

A taxa de desemprego continua a descer e em março caiu para o mínimo de 10 meses. Em relação a fevereiro desceu três décimas para 6,5%, o que representa o nível mais baixo desde maio do ano passado, segundo as previsões do INE.



Segundo os dados ainda provisórios do INE, haverá menos 27 600 pessoas com trabalho que há um ano.

Trata-se de uma estimativa ainda provisória, divulgada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística, que representa uma redução de 3 décimas em relação a fevereiro.

Ainda assim, quando comparada com o mesmo mês do ano passado, a taxa é 2 décimas mais alta.

Num balanço ao impacto da pandemia, o INE revela que nos últimos 12 meses o emprego caiu 2,1 por cento e o número de desempregados aumentou 6,7 por cento.