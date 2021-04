PIB recua 5,4% no 1.º trimestre do ano em termos homólogos

O Produto Interno Bruto (PIB) recuou 5,4% nos primeiros três meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Quando comprado com o último trimestre de 2020, o recuo foi de 3,3%.

As exportações de bens registaram uma queda menos acentuada no primeiro trimestre de 2021.

A estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) foi divulgada esta sexta-feira. Em causa, está o segundo confinamento por causa da pandemia, que começou em janeiro.

"O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de -5,4% no primeiro trimestre de 2021 (-6,1% no trimestre anterior), refletindo os efeitos do confinamento geral decretado no início deste ano devido ao agravamento da pandemia covid-19", pode ler-se numa estimativa rápida divulgada pelo INE.

Comparativamente com o último trimestre de 2020, o PIB diminuiu 3,3%, em volume, após o "ligeiro aumento" de 0,2% verificado no trimestre anterior, "refletindo o impacto das limitações à mobilidade em consequência do agravamento da crise pandémica no início do trimestre".

O INE ressalva que "a evolução em termos homólogos é influenciada por um efeito base, visto que, pela primeira vez, a comparação incide sobre um trimestre já afetado pela pandemia no último mês (março de 2020)".

Segundo o instituto estatístico, o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB foi mais negativo no primeiro trimestre de 2021 do que no trimestre anterior, "refletindo, em larga medida, uma redução mais acentuada do consumo privado".

Já a procura externa líquida "apresentou um contributo menos negativo que no quarto trimestre continuando, porém, a verificar-se uma contração mais intensa das exportações de bens e serviços que a observada nas importações de bens e serviços, salientando-se em particular a redução muito significativa do turismo de não residentes".

No que se refere à variação em cadeia, que foi de -3,3% entre janeiro e março, os contributos da procura interna e da procura externa líquida "foram ambos negativos, sendo particularmente intenso no primeiro caso".

De acordo com o INE, esta estimativa rápida incorpora nova informação primária, nomeadamente no que se refere ao comércio internacional de bens relativo ao quarto trimestre de 2020, que, contudo, não implicou revisões nas taxas de variação homóloga e em cadeia do PIB divulgadas na edição anterior das Contas Nacionais Trimestrais de 26 de março de 2021.

Os resultados detalhados das Contas Nacionais Trimestrais do primeiro trimestre de 2021 serão divulgados a 31 de maio.

Costa diz que no próximo ano o PIB vai voltar aos níveis antes da pandemia

O primeiro-ministro diz que o PIB vai voltar aos níveis antes da pandemia de covid-19 já no próximo ano e que, no final da década, a economia vai recuperar completamente.

"Começaremos a recuperar este ano, mas só no próximo voltaremos ao ponto onde estávamos quando a covid nos atingiu."

António Costa diz que é essa a medida de valor acrescentado do Plano de Recuperação e Resiliência.