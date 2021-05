Covid-19: Centeno diz que medidas temporárias não devem tornar-se permanentes

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, afirmou hoje que não se deve tornar permanentes medidas que foram criadas para dar uma resposta temporária à crise.

"Não podemos querer manter no futuro medidas que foram criadas para serem temporárias", precisou o governador do Banco de Portugal na apresentação do Boletim Económico de maio onde o BdP faz uma análise da economia em 2020.