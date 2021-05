Receitas do turismo desceram 70% em março em comparação com 2020 

As receitas do turismo desceram 70% em março, em comparação com o ano passado.

Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística abrangem todos os tipos de alojamento incluindo, por exemplo, parques de campismo e pousadas da juventude.

O sector do alojamento turístico teve cerca de 920 mil clientes em março deste ano, a grande maioria cidadãos nacionais. Um valor superior ao de fevereiro, mas muito inferior ao de março de 2020.

As cidades mais procuradas são Lisboa, com 20% do total de clientes, seguida do Funchal e depois o Porto. O Algarve, muito vocacionado para o turismo estrangeiro, foi dos destinos mais penalizados pela pandemia de covid-19.

De acordo com o INE, verificou-se uma diminuição de 80% das dormidas totais no primeiro trimestre deste ano.