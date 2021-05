Garrafas de água, sumos e latas de cerveja com taxa até 15 cêntimos a partir de 2023

As garrafas de água, sumos e latas de cerveja vão passar a ter uma taxa, entre 5 a 15 cêntimos a partir de 2023. O depósito vai aplicar-se à generalidade das bebidas embaladas em garrafas de plástico ou em latas.

O consumidor terá de pagar uma taxa, cujo valor será devolvido na entrega das embalagens vazias, nas lojas e nos supermercados.

As embalagens sujeitas a esta taxa vão ser identificadas com dois novos símbolos no rótulo.

A medida poderá ser alargada às garrafas de vidro, caso não seja atingida uma taxa de reciclagem de 80%, até 2027. De fora, por razões de higiene, ficam as garrafas de vinho, bebidas espirituosas e leite.