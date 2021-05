Bens da massa insolvente do Grupo Espírito Santo na Beira Baixa vão a leilão esta terça-feira

Os bens da massa insolvente do Grupo Espírito Santo, na Beira Baixa, voltam à praça. Imóveis e terrenos de Monfortinho vão a leilão esta terça-feira, no Tribunal do Fundão, mas o hotel ficou de fora.

Dois imóveis e 15 parcelas de terreno podem mudar de mãos no leilão desta terça-feira. Estão em Monfortinho e vão à praça por pouco mais de 600 mil euros. O Hotel Fonte Santa ficou de fora, tal como a exploração que faz parte da massa insolvente da antiga empresa do GES.

Havendo transações, o produto da venda fica arrestado à ordem do processo crime que envolve Ricardo Salgado, tal como aconteceu com a herdade de Penha Garcia vendida em fevereiro. Logo no dia, a SIC revelou em primeira mão que a herdade do Vale Feitoso tinha sido comprado por um investidor espanhol por 20,7 milhões de euros.

O negócio com os espanhóis parece consolidado sem oposição do Tribunal Central de Instrução Criminal. Essencialmente por não haver ligações relevantes entre a compradora do Vale Feitoso e o os arguidos em crimes relacionados com o património em causa. Sabe a SIC que a escritura só vai fazer-se quando for criada uma filial do investidor em Portugal.