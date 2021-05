Ministro apresenta Plano para Reativar o Turismo

EM ATUALIZAÇÃO

O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, apresenta esta sexta-feira o Plano do Governo para Reativar o Turismo.

Já há acordo sobre o certificado covid-19 que deverá facilitar as viagens na União Europeia no verão. A presidência portuguesa da União Europeia chegou esta quinta-feira à tarde a um entendimento com o Parlamento Europeu.

Em vez de Certificado Verde Digital, o documento vai afinal chamar-se "Certificado Digital Covid da UE". Poderá ser pedido por quem foi vacinado, quem tem um teste negativo à covid-19 ou por quem esteve recentemente doente e desenvolveu anticorpos. O objetivo é o de evitar quarentenas nas deslocações entre os 27.

Por insistência dos eurodeputados, os Estados Membros comprometem-se no texto da legislação a evitar aplicar restrições adicionais - como testes ou quarentenas - ao portadores do Certificado Covid. Porém, sendo esta uma competência nacional, em última análise e se considerarem necessário, os países podem fazê-lo.