Ministro das Finanças admite que crescimento do PIB possa ser de 5% este ano

A economia portuguesa pode crescer quase 5% em 2021, se a pandemia continuar a ser controlada, a evoluir de forma positiva e com a campanha de vacinação a decorrer sem percalços.

Quem o afirma é o ministro das Finanças, que dá como exemplo exemplo os pagamentos por multibanco nas últimas três semanas, que foram bastante superiores ao que eram antes da pandemia, em 2019.

João Leão considera que os setores do retalho e do turismo vão beneficiar do verão, que pode trazer uma recuperação muito forte.

Em entrevista conjunta com o presidente do Eurogrupo, o ministro de Estado e das Finanças mostrou confiança na retoma rápida da economia e desdramatizou o fim das moratórias bancárias.