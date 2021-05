Ministros das Finanças europeus discutem medidas de recuperação

Numa altura em que se levantam as mediadas restritivas na Europa e a vacinação ganha terreno, os ministros das Finaçnas estão otimistas quanto à recuperação económica.

João Leão sublinhou esta sexta-feira, no arranque da reunião do eurogrupo e do Ecofin, que se prevê um cresimento de 9 por cento para este ano.

Em Portugal, mesmo com fim das moratorias á vista, o ministro da Finanças acredita que a recuperação se fará sem sobressaltos, tal como acontece no resto da Europa.

As reuniões informais dos ministros das Finanças decorrem ate sábado em Lisboa, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.