Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves organiza concentração junto às instalações da TAP

O Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) organiza esta segunda-feira uma concentração junto às instalações da TAP, em Lisboa, e torna público um manifesto em que apresenta medidas para a reestruturação da companhia aérea.

Segundo as linhas gerais do manifesto divulgadas pelo sindicato, o documento "Por uma verdadeira reestruturação da TAP" defende medidas que promovam a "dinamização económica da área de manutenção e engenharia da TAP", aumentando a rendibilidade dessa área para o grupo de aviação.

Paulo Manso, presidente do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, em entrevista à SIC Notícias, explica que os trabalhadores estão a sentir a reestruturação "naquilo que são as condições", mas não veem "no dia a dia alterações na dinâmica e operação da empresa".

O sindicato diz não compreender como a TAP recusa trabalho na área de manutenção e engenharia e envia aviões para manutenção no Brasil, "ao mesmo tempo que se colocam trabalhadores em 'lay-off' e se prepara a desvinculação de outros por, alegadamente, não haver trabalho".

"É algo que não conseguimos compreender nesta fase que estamos a passar, em que efetivamente se está a gastar dinheiro, inclusive para despedir colegas nossos e enviá-los para o desemprego, e simultaneamente se está a enviar os nossos aviões para o Brasil."

Segundo o SITEMA, nos últimos anos, mais de 100 profissionais decidiram abandonar a TAP devido a condições contratuais e, na antevisão do atual Plano de Reestruturação, a TAP dispensou mais de 120 técnicos de manutenção entre fins de contrato e cancelamento de formação base.