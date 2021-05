OCDE revê em alta crescimento da economia mundial para 5,8% em 2021

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) melhorou as previsões para a economia mundial, estimando um crescimento de 5,8% em 2021 e de 4,4% em 2022, segundo o relatório com as perspetivas económicas ('Economic Outlook') divulgado hoje.

"A economia mundial retornou aos níveis de atividade pré-pandemia, mas permanecerá aquém do que era esperado antes da crise no final de 2022", pode ler-se no relatório.

No anterior relatório, publicado em dezembro, as previsões da OCDE para a economia mundial eram de um crescimento de 4,2% para 2021 e de 3,7% para 2022.

"As perspetivas para a economia global melhoraram consideravelmente, mas em graus diferentes entre as economias", realça a organização internacional, acrescentando que, nas economias avançadas, o lançamento de uma vacina eficaz contra a covid-19 permitiu a reabertura de várias atividades, ao mesmo tempo que os estímulos orçamentais ajudaram a impulsionar a procura e a reduzir "os riscos de cicatrizes consideráveis de longo prazo da pandemia".

Segundo a OCDE, apesar de ser provável que em 2022 haja uma moderação nos apoios de resposta à pandemia de covid-19, a confiança deverá melhorar e as menores restrições de saúde pública deverão encorajar as famílias a gastar.

No entanto, em muitas economias emergentes, "a implementação lenta da vacinação, novos surtos de infeção e medidas de contenção associadas continuarão a conter o crescimento por algum tempo, especialmente onde a margem para apoio político é limitada.

O crescimento da economia na área da OCDE pode aumentar para 5,3% em 2021, liderado por uma forte recuperação nos Estados Unidos, e cair para 3,8% em 2022, indica a organização.

"A produção na China já alcançou esse caminho e deve permanecer nessa trajetória em 2021 e 2022", lê-se no relatório, que refere ainda que algumas outras economias de mercado emergente, incluindo a Índia, podem continuar a ter grandes quebras no Produto Interno Bruto( PIB) em relação às expectativas pré-pandemia, prevendo taxas robustas de crescimento apenas quando o impacto do vírus diminuir.

A OCDE prevê que o PIB dos Estados Unidos cresça 6,9% em 2021 e 3,6% em 2022.

O PIB da China deverá crescer 8,5% este ano e 5,8% em 2022.

Para a Índia é projetado um aumento do PIB em 9,9% este ano e em 8,2% no próximo.