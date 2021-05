TAP com perdas de 365 milhões de euros até março

A TAP registou prejuízos de mais de 365 milhões de euros no primeiro trimestre do ano.

A pandemia arrasou com a capacidade e com os rendimentos operacionais da companhia, que caíram mais de "80% e 74% em termos homólogos", segundo comunicado enviado à CMVM.

A empresa justifica ainda 110 dos 365 milhões de prejuízos com a desvalorização do euro face ao dólar.

Já as receitas caíram 74% neste primeiro trimestre do ano, para 150 milhões de euros, numa altura em que a empresa está a cortar nos custos com pessoal. Menos 30% em termos homólogos e é esperado um impacto ainda superior nos próximos trimestres.