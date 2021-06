Bruxelas confirma que regras do défice só regressam em 2023

A Comissão Europeia confirmou esta quarta-feira que as regras do défice vão ficar suspensas mais um ano, regressando só em 2023.

Bruxelas coloca ainda Portugal entre os países que não cumprem as regras do défice e da dívida, no entanto defende que não deve ser aberto qualquer procedimento corretivo.

Para além de Portugal, também a Alemanha, França ou Itália não estão a cumprir os critérios de redução da dívida, que subiu devido à pandemia. O executivo comunitário não vai, por isso, avançar com procedimentos por défice excessivo.

No pacote económico de Primavera divulgado esta quarta-feira, Portugal mantém-se na lista de países com desequilíbrios macroeconómicos. O recado é para que o país use o dinheiro do Fundo de Recuperação para corrigir as falhas.

Há ainda avisos para os riscos do crédito malparado e para o controlo da despesa.