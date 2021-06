Ministro das Finanças espera "sinceramente" que não seja preciso injetar mais dinheiro no Novo Banco

A oposição acusa o ministro das Finanças de ter criado um falso drama no caso das transferências para o Novo Banco. Soube-se, esta semana, que o Governo autorizou um novo pagamento do fundo de resolução, apesar do parlamento ter "chumbado" a despesa inscrita pelo executivo o ano passado no Orçamento do Estado.

Ouvido esta quarta-feira, na comissão de inquérito, João Leão justificou que, desta vez, não existem garantias públicas envolvidas e disse "esperar sinceramente" que não seja preciso injetar mais dinheiro.

Dos 3.900 milhões de euros garantidos no contrato entre o Estado e a Lone Star, o Novo Banco já consumiu 2.976 milhões de euros.