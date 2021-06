Acordo histórico no G7. Multinacionais passam a pagar impostos nos países onde fazem negócio

O G7 alcançou um acordo histórico para taxar as multinacionais. O grupo das sete maiores economias aprovou o plano da administração Biden para um imposto mínimo de 15% sobre as 100 maiores e mais lucrativas empresas do mundo.

o objetivo é garantir que as empresas pagam IRC nos países onde fazem negócios, evitando o registo dos lucros em paraísos fiscais para fugir aos impostos.

O assunto era discutido há vários anos. Enquanto isso, sucediam-se casos, como o que foi noticiado esta semana dando conta de que no ano passado a subsidiária irlandesa da Microsoft pagou zero de IRC sobre lucros de 315 mil milhões por ter sede fiscal nas bermudas.

o acordo pode representar milhões para os cofres dos Governos, dinheiro fundamental para pagar dívidas contraídas devido à pandemia de covid-19.

O objetivo é agora que o compromisso se alargue ao G20, que tem reunião agendada para o próximo mês.