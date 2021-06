Esforço para levantar Novo Banco deveria ter sido calculado de outra forma, diz Ulrich

Fernando Ulrich diz que os credores do BES deviam ter sido chamados a um esforço maior para capitalizar o Novo Banco. Até agora contribuiram com 2,5 mil milhões de euros e o fundo de resolução, onde estão o Estado e os bancos privados, com 8,8 mil milhões.

O inquérito parlamentar é sobre as perdas do Novo Banco, MAS na perceção de Ulrich as necessidades atuais têm uma forte ligação ao passado. O presidente do conselho de administração do BPI defendeu que a culpa de ser preciso tanto dinheiro é sobretudo da gestão do BES.

Lembrou ainda o que disse pouco depois da resolução do BES, em setembro de 2014: esperava que o Banco de Portugal tivesse feito bem as contas.

