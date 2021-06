A Comissão Europeia avança que vai concluir na próxima semana a avaliação dos primeiros cinco planos nacionais de Recuperação e Resiliência.

As avaliações positivas serão entregues "em mão" pela presidente da Comissão Europeia.

Ursula von der Leyen visita Portugal e Espanha no dia 16 de junho, seguindo depois para a Grécia e Dinamarca (dia 17) e para o Luxemburgo (dia 18).

Depois do "ok" do executivo comunitário, será ainda precisa a aprovação dos ministros das Finanças dos 27.