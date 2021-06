Bruxelas aprova Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal

Portugal tornou-se esta quarta-feira o primeiro paí­s da União Europeia (UE) a ter o seu plano de recuperação carimbado pela Comissão Europeia.

Os primeiros pagamentos estarão disponíveis já a partir do mês de julho, referiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

Costa fala em marco histórico e em confiança na recuperação da Europa em conjunto

O primeiro-ministro considerou que a aprovação do plano português constitui "um marco histórico", demonstrando que a Europa agiu em conjunto para pôr a recuperação em marcha.

"A Comissão Europeia procedeu na terça-feira à emissão de dívida e a generalidade dos Estados-membros já apresentou os seus planos. Este é um marco histórico na União Europeia", declarou na conferência de imprensa o primeiro-ministro do Portugal, país que preside ao Conselho da União Europeia até junho.

António Costa afirmou depois que estes passos dados pela União Europeia "significam que a esperança se converteu agora em confiança".

"A Europa agiu em conjunto para colocar em marcha a recuperação", declarou, numa alusão à crise provocada pela pandemia da covid-19 desde fevereiro do ano passado.

Portugal, que foi o primeiro Estado-membro a entregar formalmente em Bruxelas, em abril, o PRR -- que prevê projetos de 16,6 mil milhões de euros, dos quais 13,9 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo perdido --, espera que seja possível a adoção dos primeiros planos pelo Conselho ainda durante a sua presidência, que termina no final do corrente mês de junho.

O pré-financiamento de 13% do montante total atribuído a cada Estado-membro será disponibilizado aos governos nacionais após a aprovação dos seus planos pelo Conselho de ministros das Finanças da UE (Ecofin).

O próximo Ecofin realiza-se na sexta-feira e a presidência portuguesa já deu conta da sua disponibilidade para organizar um outro, extraordinário, no final de junho, se tal for necessário para a adoção do primeiro pacote de planos.