Fábrica de Águas do Caramulo reabriu e recuperou 28 postos de trabalho

Na serra do Caramulo, uma empresa de exploração de água de nascente, que encerrou em 2019, voltou a ser aberta em plena pandemia. Todos os 28 trabalhadores que tinham sido despedidos foram novamente chamados.

Fechou em 2019 e poucos acreditavam que esta fábrica de captação de água na serra do Caramulo voltasse a funcionar.

Os novos investidores empregaram as mesmas 28 pessoas que tinham sido despedidas. A pandemia veio tornar o desafio apenas maior.

A fábrica da águas do Caramulo está a regressar ao principais pontos de venda do país e espera no próximo ano atingir os 80 milhões de litros. E no que depender da equipa de trabalho, não haverá braços cruzados, apenas muito orgulho na fábrica que nasceu na década de oitenta na aldeia de Varzielas em Oliveira de Frades.

A empresa águas Caramulo tem nova imagem e aposta numa garrafa em que o materiais usados são 100% reciclados.