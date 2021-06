"Pela primeira vez, Portugal está a enfrentar uma crise sem ameaça de austeridade", garante João Leão

No âmbito da conferência "Fundos Europeu: Gestão, Controlo e Responsabilidades", uma iniciativa conjunta do Tribunal de Contas (TdC) de Portugal e do Tribunal de Contas Europeu (TCE), João Leão falou sobre “Os efeitos da covid-19, a sustentabilidade das finanças públicas e o financiamento europeu”.

O ministro das Finanças diz que Portugal está em condições de enfrentar a crise económica provocada pela pandemia sem recorrer à austeridade.

João Leão sublinhou que o Plano de Recuperação e Resiliência não vem substituir a despesa, mas é essencial para a sustentabilidade das contas públicas.