Trabalhadores da Groundforce avançam para três greves com início a 12 de julho

Insatisfeitos com a situação atual, os trabalhadores da Groundforce avançam para três greves, com início no próximo dia 12 de julho.

A promessa de que até esta terça-feira será pago 65% do ordenado e os restantes 35% até ao próximo dia 15 foi a última gota para os 2.400 trabalhadores da companhia, que já avançaram com o pré-aviso de uma greve parcial, outra ao trabalho extraordinário e uma greve total de três dias, entre 16 e 18 de julho.

Uma informação confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal. Em causa está a falta de progressão de carreiras desde 2020, o pagamento do prémio de distribuição de lucros de 2019, de subsídios de férias e anuidades.