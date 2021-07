Governo propõe diploma para controlar aumento do preço dos combustíveis

O ministro do Ambiente propõe lei para para atuar sobre as margens de comercialização de combustíveis. João Matos Fernandes explica que a proposta evita subidas duvidosas do preço dos combustíveis.

O Governo quer alterar o decreto lei 31/2006 para fixar por portaria a margem máxima de comercialização dos combustíveis. Assim, quando existir uma descida dos preços da matéria-prima os consumidores passam a ser os beneficiários.

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis não concorda com as declarações do ministro e diz que desviam a atenção do consumidor da verdadeira razão do preço ser tão elevado: ma carga fiscal na ordem dos 60%.