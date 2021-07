PRR: Portugal já cumpriu todas as metas do primeiro semestre de 2021

“A locomotiva da recuperação económica e social está em andamento”, informou esta segunda-feira Fernando Alfaiate, o presidente da estrutura de missão Recuperar Portugal, que tem por objetivo gerir o envelope de 16,6 mil milhões de euros de subsídios e empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026.

À data de 14 de julho, estava já contratualizada com os beneficiários intermediários mais de 10% da dotação total do PRR. E mais 10% estão em fase avançada de contratualização.

“Verifica-se também a esta data que os marcos e metas de 2020 e do primeiro semestre de 2021, definidos em conjunto com as autoridades europeias e essenciais para a continuidade dos desembolsos da União Europeia ao abrigo do PRR, se encontram integralmente cumpridos”, lê-se no primeiro relatório de monitorização.

Em “contagem decrescente para que possamos receber o pré-financiamento previsto de 13%, no valor de 2,1 mil milhões de euros”, Fernando Alfaiate adianta que “já estão a ser implementados os investimentos, após efetuadas as respetivas contratualizações entre a estrutura de missão Recuperar Portugal e os organismos públicos responsáveis pela execução”.

Um mês depois de a Comissão Europeia ter comunicado a sua avaliação positiva para o PRR português, a estrutura de missão Recuperar Portugal contabiliza o lançamento de seis avisos de concursos e seis contratualizações com entidades públicas responsáveis pela implementação de medidas.

Em causa estão avisos e concursos lançados para seleção dos destinatários finais em áreas relevantes, como a inovação empresarial, digitalização nas escolas, eficiência energética, ensino superior ou áreas de localização empresarial.

Só a medida “Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis” registou nas primeiras semanas uma adesão de 10.915 famílias, das quais 180 já começaram a receber os respetivos apoios.