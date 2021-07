Portugueses gastaram em média mais de 1.900 euros em energia em 2020

Em 2020 a despesa global com energia por alojamento em Portugal foi de 1.925 euros, já incluindo a despesa com combustíveis dos transportes. Segundo os resultados preliminares do Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico 2020, divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o valor aumentou face ao último inquérito (2010), mas o transporte individual tem um menor peso na fatura final.

"A despesa global com energia por alojamento foi de 1.925 euros, incluindo a despesa com combustíveis dos transportes", valor que compara com 1.843 euros em 2010, ou seja, houve um aumento de 82 euros.

Apesar do aumento da fatura, os portugueses consumiram em 2020 menos energia do que dez anos antes. No ano passado o "consumo global de energia por alojamento foi de 1,146 TEP [tonelada equivalente de petróleo], incluindo o consumo nos transportes". Já em 2010 o consumo global foi de 1,501 TEP.

Eletricidade e gasóleo são as formas de energia mais consumidas pelos portugueses

Excluindo os combustíveis, é a eletricidade a forma de energia dominante entre os portugueses, representado 46,4% do consumo total de energia, um aumento face a 2010 (42,6%). Segue-se a biomassa (18,4%) e o gás natural (12,4%), a fechar o "Top 3". A energia solar térmica quase triplicou em dez anos, mas ainda assim apenas representou 2,1% do consumo total.

Já no que diz respeito aos combustíveis, em 2020, o gasóleo foi, de longe, o principal combustível consumido, com um peso superior a 70% (ainda mais que em 2010). Já a gasolina viu o seu peso diminuir, passando de 36% em 2010 para 29,3% em 2020.

Do total do consumo de energia, 45,6% foi utilizado para o transporte individual dos residentes no alojamento, o que representa uma decréscimo face a 2010, quando passava dos 50%.

À exceção do transporte, dentro do alojamento, é a cozinha que gasta mais energia aos portugueses (34,8%), "a que se seguiu o aquecimento de águas com 22% e os equipamentos elétricos (21,4%)" e o "consumo de energia para o aquecimento do ambiente correspondeu a 19,1% do consumo total de energia".