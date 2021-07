Agência Internacional de Energia alerta para novo recorde de emissões de CO2 em 2023

A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla original em inglês) prevê que em 2023 as emissões globais de dióxido de carbono (CO2) atinjam níveis históricos.

Apesar de vários governos por todo o mundo terem como objetivo tornarem-se mais "verdes", os esforços não chegam, sendo que "as emissões globais de dióxido de carbono devem subir para níveis recordes em 2023 e continuar a aumentar nos anos seguintes".

"Isso deixaria o mundo longe do caminho para as emissões zero até 2050 que a IEA estabeleceu", indica a agência em comunicado.