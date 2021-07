Desconvocada greve dos trabalhadores da Groundforce que estava marcada para os dias 31 de julho e 1 e 2 de agosto

O Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) desconvocou a greve dos trabalhadores da Groundforce que estava marcada para os dias 31 de julho e 1 e 2 de agosto.

A desconvocação surge após ter sido encontrado um compromisso com o governo que garante que serão pagos os subsídios de férias e as anuidades vencidas antes do processamento salarial de julho, para todos os trabalhadores da Groundforce.

Além disso a desconvocação da greve tem também como condição a garantia efetiva do pagamento pontual e integral do salário de julho e a garantia de que a situação acionista da Groundforce será resolvida muito em breve ou pela venda das ações a um privado por parte do Montepio ou por ação/intervenção do Etado português e da TAP.