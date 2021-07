Dinheiro fresco do PRR chega “nos próximos dias”, diz ministro das Finanças

O Governo espera receber "nos próximos dias" da Comissão Europeia a primeira tranche de dinheiro da Comissão Europeia no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), antecipou esta segunda-feira o ministro das Finanças.

Nos cofres do Estado entrarão 2 mil milhões de euros, ou 13% dos 16 mil milhões de euros alocados a Portugal no âmbito do PRR, segundo João Leão na sessão de assinatura dos contratos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da União Europeia.

Os investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência deverão aumentar o produto interno bruto (PIB) português em mais de 22 mil milhões de euros nos próximos anos e o PIB deverá ser 3,5% superior, em 2025, face ao que seria o valor do produto nacional sem PRR, acrescentou João Leão.