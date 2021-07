Apple, Microsoft e dona da Google lucram 57 mil milhões no segundo trimestre

Os lucros conjuntos dos grupos tecnológicos americanos Apple, Alphabet e Microsoft chegaram a 56,8 mil milhões de dólares (cerca de 48 mil milhões de euros) no segundo trimestre de 2021, depois dos impostos. Este valor representa quase o dobro do ano passado, noticia o "Financial Times".

As empresas tecnológicas atingiram este valor, mesmo com a pandemia de covid-19, evidenciando que a procura por estes serviços e por aparelhos tecnológicos aumentou com os sucessivos confinamentos.

Segundo o "The Guardian", os 56,8 mil milhões de dólares representam um recorde trimestral, tendo a Apple atingindo receitas de 21,7 mil milhões de dólares (18,3 mil milhões de euros), a Alphabet 61,8 mil milhões de dólares (52,3 mil milhões de euros) e a Microsoft 46 mil milhões de dólares (38,9 mil milhões de euros)

Na Apple as vendas de iPhones cresceram 50% e as vendas de publicidade da Google (que pertence à Alphabet) aumentaram 69% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, altura em que a covid-19 se começou a espalhar pelo mundo. Também a plataforma de cloud da Microsoft cresceu mais que 50%.

O diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, considera que este aumento não foi pontual pois as empresas, a nível global, estão a apostar na digitalização. "Cinco por cento do PIB mundial é gasto em tecnologia, prevê-se que cresça a um ritmo acelerado", afirmou.

Além destas três, também a Amazon e o Facebook irão divulgar os seus resultados esta semana.