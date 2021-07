Portugueses acumularam saldo de 21 milhões de euros em junho no programa IVAucher

Os consumidores portugueses acumularam em junho, pelas aquisições de bens e serviços, um saldo de 21 milhões de euros que, ao abrigo do programa IVAucher poderão utilizar como descontos em novas compras a partir de 1 de outubro, informou o Ministério das Finanças em comunicado.

"No mês de junho de 2021, foram registadas nos setores do alojamento, cultura e restauração, o total de 6.221.813 faturas com indicação de Número de Identificação Fiscal (NIF)", informou o Governo. O número é 34% superior ao das faturas registadas em junho de 2020.

"O saldo do IVA acumulado pelos contribuintes no Programa IVAucher durante o mês de junho ascende a 21,2 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 48% face ao valor registado em junho de 2020", sublinha o comunicado do Ministério das Finanças.

Em termos acumulados, o impacto do programa IVAucher será, para já, de pelo menos 42,4 milhões de euros.

Para utilizarem o valor acumulado, o que poderá acontecer a partir de 1 de outubro, os utilizadores devem aderir ao programa IVAucher (através da associação do cartão bancário ao respetivo NIF). Ainda que a adesão apenas tenha de ocorrer antes da utilização do benefício, até à data já houve no programa IVAucher mais de 102 mil adesões de consumidores.