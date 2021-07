Vendas no comércio a retalho ultrapassam níveis pré-pandemia no segundo trimestre

No segundo trimestre de 2021, as vendas no comércio a retalho em Portugal cresceram não só face ao mesmo período em 2020, como também face ao mesmo período em 2019, antes da crise provocada pela pandemia de covid-19, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira.

Segundo o INE, entre abril e junho as vendas no comércio a retalho cresceram 16,8% em comparação com o mesmo período em 2020 e 8,1% face ao primeiro trimestre do ano (altura em que Portugal se encontrava em confinamento devido à terceira vaga da pandemia).

Face ao segundo trimestre de 2019, antes da pandemia, as vendas no comércio a retalho aumentaram 2,2%.

Especificamente em junho, houve um aumento homólogo de 7,1% uma redução face a maio, quando as vendas cresceram 16%.

Os dados do gabinete estatístico indicam ainda que os "índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram taxas de variação homóloga de 1,3%, 6,8% e 11,2%, respetivamente".