CP alerta para possíveis perturbações na circulação em agosto devido a greve

A CP -- Comboios de Portugal alertou hoje para possíveis perturbações na circulação entre 01 e 31 de agosto, a nível nacional, devido à greve às horas extraordinárias e feriados convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF).

"A CP -- Comboios de Portugal informa que, por motivo de greve convocada por uma Organização Sindical, para o período compreendido entre as 00:00 do dia 01 de agosto e as 24:00 do dia 31 de agosto podem ocorrer perturbações na circulação de comboios, a nível nacional", lê-se num comunicado enviado às redações.