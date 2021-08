Bolt vai lançar serviço de entrega de mercearias em Portugal

A plataforma de mobilidade europeia Bolt fechou uma ronda de investimento no valor de 600 milhões de euros, aumentando assim a sua avaliação para mais de 4 mil milhões de euros. A ronda foi liderada pelos novos investidores Sequoia, Tekne e Ghisallo, contando ainda com a participação dos repetentes G Squared, D1 Capital e Naya.

O capital vai ser usado para impulsionar o Bolt Market, serviço de entrega de mercearias da empresa em 15 minutos, que será lançado em Portugal e em nove outros países europeus nos próximos meses. Báltico e Europa Central, Suécia, Croácia e Roménia são outros mercados para onde o Bolt Market se irá expandir.

O unicórnio (startup avaliada em mais de mil milhões de dólares) vai usar a sua tecnologia e rede de estafetas da Bolt Food, além da sua experiência em operações de entrega de alimentos, para lançar o novo serviço.

A empresa quer ainda acelerar a expansão da sua rede de mobilidade e de entrega de produtos.

“Após sete anos de execução incansável, os produtos de mobilidade e entregas da Bolt oferecem uma melhor alternativa a quase todos os casos de utilização do veículo individual”, declara em comunicado Markus Villig, presidente executivo da Bolt. “Estou entusiasmado com o facto de poder levar os nossos serviços a milhões de clientes em toda a Europa e África, tirando o destaque aos carros, e devolvendo as cidades às pessoas.”