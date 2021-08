Criptomoedas recuperam e voltam a valer mais de 2 biliões de dólares

No sábado, as criptomoedas voltaram, em conjunto, a ter um valor de mercado acima dos 2 biliões de dólares (1,7 biliões de euros ao câmbio atual) pela primeira vez desde maio, mês de uma queda generalizada nos preços destes ativos digitais.

No sábado, a capitalização de mercado de todas as criptomoedas alcançou os 2,03 biliões de dólares (1,72 biliões de euros), um máximo desde o pico de maio, altura em que atingiu o valor recorde de 2,48 biliões de dólares (2,1 biliões de dólares), de acordo com a página especializada Coinmarketcap.com.

Depois das fortes quedas dos últimos meses - cortesia de Musk e da China - as criptomoedas têm vindo a recuperar desde o início de agosto. A principal criptomoeda, a Bitcoin, valorizou na última semana quase 8%, ao passo que a Ethereum apreciou 8,6% nos últimos sete dias, segundo dados da Coinbase.