Programa IVAucher alargado a compras nas editoras de livros e lojas de discos

As compras nas editoras de livros e nas lojas de discos vão contar para o IVAucher. A compra de livros em livrarias já estava abrangida desde o início, mas agora também as editoras são incluídas, avança o jornal Público.

Para os consumidores poderem usufruir do valor do IVA dos artigos já comprados, é preciso que tenham pedido fatura com contribuinte para as compras realizadas a partir de 1 de junho.

O valor poderá depois ser gasto no último trimestre do ano nos setores da restauração, alojamento e cultura.

O decreto regulamentar do IVAucher deverá ser alterado pelo Governo na reunião do Conselho de Ministros na próxima semana.