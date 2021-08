Bragança foi, em julho, o distrito português com os preços dos combustíveis mais caros do país, quer seja em gasolina ou gasóleo. Os preços constam do mais recente boletim da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos (ERSE).

"Em julho, a diferença de valor entre o preço médio nacional e o preço médio nos distritos portugueses para a gasolina simples 95 e gasóleo simples é genericamente mais elevada nos distritos de Bragança, Beja, Lisboa e Portalegre", indica a ERSE. Entre estes Bragança viu os preços mais elevados, com uma média de 1,736 euros por litro de gasolina 95 e 1,53 euros por litro de gasóleo.

Em sentido inverso, Braga foi o distrito com os combustíveis rodoviários mais baratos, em Portugal Continental no mês passado, com uma média de 1,702 euros por litro de gasolina e 1,495 euros por litro de gasóleo.

Os preços são muito inferiores nos Açores e na Madeira, mas a entidade reguladora relembra que "vigora um regime de preços máximos de venda ao público".

No geral do país, o preço médio do gasóleo e da gasolina acompanharam a cotação do mercado internacional registando um aumento de 2,1% e 2,7% face a junho.

Em média um litro de gasóleo teve, em julho, um preço de venda ao público de 1,508 euros, dos quais 52,7% para impostos. Já um litro de gasolina custou aos portugueses, em média, 1,713 euros, 57,7% para impostos.

"Os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost", indica ainda a ERSE.